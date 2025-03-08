Еще один казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка мира в Баку

Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин попал на пьедестал этапа Кубка мира, который проходит в столице Азербайджана Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

24-летний спортсмен пробился в финал на параллельных брусьях. За решающее выступление он набрал 13,400 балла и выиграл серебро.

Выше Патанина оказался только японец Казуки Мацуми (14,200). Тройку призеров замкнул серб Петар Вефич (13,033). Еще один казахстанец Ильяс Азизов остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место (13,000).

Для национальной сборной это вторая медаль на этапе Кубка мира в Баку. Ранее в субботу вице-чемпионом в вольных упражнениях стал Милад Карими.

Соревновательная программа завершится 9 марта еще несколькими финалами.

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