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Казахстанский гимнаст выиграл медаль на втором подряд этапе Кубка мира

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Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Один из лидеров сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими попал на пьедестал этапа Кубка мира в столице Азербайджана Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу были разыграны первые комплекты медалей. Карими выступил в финале в вольных упражнениях.

Казахстанец набрал 14,300 балла и выиграл серебро. Выше него оказался только белорус Егор Шарамков (14,600), выступающий в нейтральном статусе. Тройку призеров замкнул украинец Назар Чепурный (13,633).

На прошлом этапе Кубка мира, который прошел в немецком Котбусе, Карими также попал на пьедестал. Тогда он стал чемпионом в вольных упражнениях.

На соревнованиях в Баку казахстанец также пробился в финал на перекладине. Розыгрыш наград в этой дисциплине состоится в воскресенье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2226584-kazahstanskiy-gimnast-vyigral-medal-na-vtorom-podryad-etape-kubka-mira/