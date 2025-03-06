Норвежский лыжник Клебо установил рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира среди мужчин

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла эстафету на домашнем чемпионате мира 2025 года, который проходит в Тронхейме, передает корреспондент NUR.KZ.

Каждую команду в гонке представляли по четыре спортсмена, которые преодолевали по 7,5 километра. Первые два этапа участники бежали классическим стилем, следующие — свободным.

Сборная Норвегии с отрывом финишировала с лучшим результатом. Команду представляли Эрик Вальнес, Мартин Нюэнгет, Харальд Амундсен и Йоханнес Клебо.

Норвежцы в 13-й раз подряд выиграли золото чемпионата мира в мужской эстафете. Последний раз они не поднимались на высшую ступень пьедестала в этой дисциплине в 1999 году, когда первенствовали австрийцы.

Клебо благодаря этой победе стал единоличным рекордсменом среди мужчин-лыжников по числу золотых медалей чемпионатов мира (14). Он обошел своего соотечественника Петтера Нортуга. Среди женщин по 14 золотых медалей у Елены Вяльбе (СССР/Россия) и Терезы Йохауг (Норвегия). Абсолютной рекордсменкой остается норвежка Марит Бьорген (18).

Добавим, что Клебо выиграл золото во всех пяти гонках нынешнего чемпионата мира. Шанс на еще одну медаль у него будет в масс-старте на 50 километров свободным стилем, который запланирован на 8 марта.

Что касается других итогов мужской эстафеты, то серебро выиграла сборная Швейцарии в составе Сириля Фендриха, Йонаса Баумана, Джейсона Рюэша и Валерио Гронда. Тройку призеров замкнули шведы Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер.

Сборная Казахстана заняла 16-е место, уступив победителям 5 минут 19,8 секунды. Страну представили Ернар Нурсубеков, Виталий Пухкало, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

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