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Елена Рыбакина выиграла титул престижного турнира в США

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в финале выставочного турнира в США, передает корреспондент NUR.KZ.

На выставочных соревнованиях "Eisenhower Cup" Рыбакина выступала в смешанном парном разряде совместно с американским теннисистом Тейлороц Фрицем. Розыгрыш турнира начался с четвертьфинальной стадии, на которой казахстанско-американский тандем одолел россиянина Даниила Медведева и Аманду Анисимову из США.

В матче за выход в финал Рыбакина и Фриц оказались сильнее американского дуэта Бена Шелтона и Эммы Наварро.

В решающем противостоянии они обыграли еще один тандем из США Мэдисон Киз и Томми Пол.

Отметим, данный турнир является разминочным перед стартом соревнований категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Ранее, Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от выступления на Мастерсе в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2225679-elena-rybakina-vyigrala-titul-prestizhnogo-turnira-v-ssha/