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Медалистка Азиады из Казахстана вошла в топ-10 на домашнем этапе Кубка мира в Алматы

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Казахстанская фристайлистка Аяна Жолдас
Аяна Жолдас. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

На горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы прошел этап Кубка мира по лыжной акробатике. Казахстанцы не смогли попасть на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Медали были разыграны в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин.

Лучший результат в сборной Казахстана показала Аяна Жолдас, которая пробилась в первый финал и набрала 76,23 балла. Двукратный призер Азиады-2025 в итоге заняла девятое место. Другие казахстанки Аделина Умурзакова и Раяна Маханова расположились на 21-й и 22-й позициях соответственно.

Победу у женщин одержала австралийка Лаура Пил (115,91). Ее соотечественница Даниэль Скотт (87,06) выиграла бронзу, а серебряной медалисткой стала китаянка Ментао Сю (101,74).

У мужчин никто из казахстанцев не смог пробиться через квалификационный раунд. Лучшим из отечественных фристайлистов стал призер Азиады-2025 Асылхан Асан, который занял 16-ю строчку. Роман Погосян, Шерзод Хаширбаев и Уланбакир Умурзаков расположились на местах с 26-го по 28-е. Динмухаммед Райымкулов замкнул протокол с 32-м результатом.

Победу в мужских соревнованиях одержал китаец Синди Ван (127,50). Его соотечественник Гуанпу Ци выиграл бронзу (122,62), а швейцарец Ноэ Рот стал серебряным призером (126,70).

Напомним, ранее в Алматы прошел этап Кубка мира по фристайл-могулу. В параллельной дисциплине казахстанка Анастасия Городко попала на пьедестал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224845-medalistka-aziady-iz-kazahstana-voshla-v-top-10-na-domashnem-etape-kubka-mira-v-almaty/