Казахстанские лыжники не попали в топ-50 в скиатлоне на чемпионате мира

В норвежском Тронхейме продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжном скиатлоне казахстанцы не попали в топ-50, передает корреспондент NUR.KZ.

Первой дистанционной дисциплиной на нынешнем турнире стал мужской скиатлон на 20 километров. Первую половину спортсмены преодолевали классическим стилем, вторую — свободным.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который ранее стал лучшим и в индивидуальном спринте. 28-летний атлет впервые поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира в дистанционной гонке. Всего он 11-й раз выиграл золото этого турнира и уступает по данному показателю только своему соотечественнику Петтеру Нортугу (13).

Серебряным и бронзовым призерами стали норвежцы Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен соответственно, которые отстали от Клебо на 1,4 секунды.

Лучший результат среди казахстанцев показал Наиль Башмаков, занявший 57-е место (+5:14,7). Ернар Нурсубеков, Олжас Климин и Владислав Ковалев расположились на 60-й, 62-й и 73-й строчках соответственно.

В воскресенье, 2 марта, пройдет женский скиатлон.

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