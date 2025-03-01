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Баскетбольная "Астана" уступила в выездном матче лидеру Единой лиги ВТБ

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Зенит - Астана
Зенит - Астана. Фото: пресс-служба БК "Зенит"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" провел выездной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива был санкт-петербургский "Зенит". Встреча прошла на домашнем паркете российской команды и завершилась поражением "Астаны" со счетом 63:86.

Подопечные Глеба Плотникова смогли вырвать победу в первой четверти, но уступили в остальных трех отрезках (17:19, 28:15, 21:14, 20:15).

Самым результативным игроком в составе астанинского клуба стал Григорий Мотовилов, который набрал 12 очков и совершил 4 передачи.

На данный момент "Астана" занимает последнее место в таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 34 очков. "Зенит" идет на второй строчке с 61-м баллом.

Следующую встречу столичный клуб проведет на домашнем паркете 4 марта против "Пари Нижний Новгород".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224740-basketbolnaya-astana-ustupila-v-vyezdnom-matche-lideru-edinoy-ligi-vtb/