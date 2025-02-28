Казахстанские спортсмены три раза поднялись на пьедестал на чемпионате Азии

В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов, на котором сборная Казахстана завоевала три медали в командных соревнованиях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.

Мужская команда по фехтованию на сабле стала серебряным призёром континентальных соревнований. Казахстанскую сборную в этой дисциплине представили Нурмухаммед Жайлыбай, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Султан Асылбеков.

На третью ступень пьедестала почета чемпионата Азии в Кувейте поднялись и казахстанские рапиристки. Бронзовыми медалистками в составе отечественной сборной стали София Актаева, Алина Искандерова, Полина Долгополова и Алена Гноева.

Ещё одну бронзовую награду принесли казахстанские шпажисты. Третий результат на соревнованиях показали Георгий Тинников, Богдан Лукин, Габиден Мустафин и Кирилл Проходов.

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