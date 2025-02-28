Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские спортсмены три раза поднялись на пьедестал на чемпионате Азии

Опубликовано:

София Актаева
София Актаева. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов, на котором сборная Казахстана завоевала три медали в командных соревнованиях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.

Мужская команда по фехтованию на сабле стала серебряным призёром континентальных соревнований. Казахстанскую сборную в этой дисциплине представили Нурмухаммед Жайлыбай, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Султан Асылбеков.

На третью ступень пьедестала почета чемпионата Азии в Кувейте поднялись и казахстанские рапиристки. Бронзовыми медалистками в составе отечественной сборной стали София Актаева, Алина Искандерова, Полина Долгополова и Алена Гноева.

Ещё одну бронзовую награду принесли казахстанские шпажисты. Третий результат на соревнованиях показали Георгий Тинников, Богдан Лукин, Габиден Мустафин и Кирилл Проходов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224455-kazahstanskie-sportsmeny-tri-raza-podnyalis-na-pedestal-na-chempionate-azii/