Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка по сравнению с прошлым списком поднялась на одну позицию и теперь располагается на 22-м месте. В активе Путинцевой 2138 очков.

Другая казахстанка, первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой седьмую строчку.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагается польская теннисистка Ига Швентек. Замыкает топ-3 рейтинга WTA американка Коко Гауфф.

Что касается лучшей казахстанской теннисистки в парном разряде Анны Данилиной, то она поднялась на одну строчку и теперь занимает 18-ю позицию в дабл-рейтинге.

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