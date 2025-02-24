Казахстанский велогонщик выиграл медаль чемпионата Азии 2025 года

Казахстанец Кирилл Курдиди попал на пьедестал чемпионата Азии 2025 года по велоспорту на треке, который проходит в Малайзии, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен вошел в число лучших в гите — одной из спринтерских дисциплин. Курдиди преодолел дистанцию 1000 метров за 1 минуту 0,666 секунды. Этот результат позволил ему занять третье место и выиграть бронзу.

Чемпионом стал японец Рюто Итида (1:00,057), вторым финишировал китаец Ци Лю (1:00,164).

Медаль Курдиди стала второй для сборной Казахстана на нынешнем чемпионате Азии. Ранее бронзу выиграла мужская команда в гонке преследования.

Турнир в Малайзии продлится до 27 февраля включительно.

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