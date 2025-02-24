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Сборная Казахстана стала третьей в зачете Кубка мира по конькобежному спорту

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Казахстанская конькобежка Надежда Морозова
Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Женская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачете Кубка мира, который проходил в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На этапе Кубка мира, который проходил в польском городе Томашув-Мазовецком, казахстанские конькобежки Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.

По итогам трех этапов Кубка мира, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, представительницы сборной Казахстана заняли третье место в общем зачете. 

Первой стала команда Польши, на второй позиции расположились спортсменки из Канады.

Напомним, что ранее на данном этапе Кубка мира в Польше представитель мужской сборной Казахстана Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223212-sbornaya-kazahstana-zavoevala-bronzu-na-kubke-mira-po-konkobezhnomu-sportu/