Сборная Казахстана стала третьей в зачете Кубка мира по конькобежному спорту

Женская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачете Кубка мира, который проходил в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На этапе Кубка мира, который проходил в польском городе Томашув-Мазовецком, казахстанские конькобежки Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.

По итогам трех этапов Кубка мира, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, представительницы сборной Казахстана заняли третье место в общем зачете.

Первой стала команда Польши, на второй позиции расположились спортсменки из Канады.

Напомним, что ранее на данном этапе Кубка мира в Польше представитель мужской сборной Казахстана Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров.

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