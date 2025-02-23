Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские гимнасты завоевали серебро этапа Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский батутист Данил Мусабаев
Данил Мусабаев. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представители национальной сборной Казахстана по батутной гимнастике выиграли серебряную медаль на этапе Кубка мира в Азербайджане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборную Казахстана на турнире в столице Азербайджана Баку в мужских синхронных прыжках представили Даниил Мусабаев и Никита Тумаков.

В финале отечественные спортсмены набрали 50,950 балла и заняли итоговое второе место.

Чемпионами в этой дисциплине стали представители Японии, которые набрали 51,540 очка. Бронзовыми призерами стали батутисты из Мексики. В их активе 48,650 балла.

В индивидуальной дисциплине этапа Кубка мира в финал квалифицировался еще один казахстанец Роман Барков. В итоговом протоколе он занял восьмое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223104-kazahstanskie-gimnasty-zavoevali-serebro-etapa-kubka-mira/