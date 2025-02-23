Казахстанские гимнасты завоевали серебро этапа Кубка мира

Представители национальной сборной Казахстана по батутной гимнастике выиграли серебряную медаль на этапе Кубка мира в Азербайджане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборную Казахстана на турнире в столице Азербайджана Баку в мужских синхронных прыжках представили Даниил Мусабаев и Никита Тумаков.

В финале отечественные спортсмены набрали 50,950 балла и заняли итоговое второе место.

Чемпионами в этой дисциплине стали представители Японии, которые набрали 51,540 очка. Бронзовыми призерами стали батутисты из Мексики. В их активе 48,650 балла.

В индивидуальной дисциплине этапа Кубка мира в финал квалифицировался еще один казахстанец Роман Барков. В итоговом протоколе он занял восьмое место.

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