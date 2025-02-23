Софья Самоделкина заняла седьмое место на чемпионате четырех континентов

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина не попала на пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате четырех континентов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы спортсменка шла на восьмой позиции. В произвольной Самоделкина показала шестой результат, что позволило ей занять итоговое седьмое место.

За второй прокат фигуристка получила 129,39 балла, а по общей сумме — 193,37 балла. Оба показателя стали для нее лучшими в нынешнем сезоне.

В произвольной программе Самоделкина получила положительные надбавки за все элементы, кроме каскада и секвенции, где у нее отметили неясные ребра на тройном лутце (в одном случае также зафиксировали недокрут).

Победу на чемпионате четырех континентов одержала Ким Чхэ Ён из Южной Кореи (222,38). Серебро выиграла американка Брэди Теннелл (204,38), бронзу — ее соотечественница Сара Эверхардт (200,03). Еще одна казахстанка София Фарафонова заняла предпоследнее 20-е место (104,20).

Таким образом, национальная сборная завершила чемпионат четырех континентов с одной золотой медалью. Ее выиграл Михаил Шайдоров в мужском одиночном катании.

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