Футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов

Стал известен соперник алматинского футзального клуба "Кайрат" по полуфинальному матчу Лиги чемпионов, который пройдет в мае во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Финал четырех пройдет на паркете "Антарес Арены" во французском городе Ле-Мане. В первом полуфинале алматинский "Кайрат" сыграет против испанской "Картахены".

В другом матче за путевку в финал поборются еще один испанский коллектив "Пальма" и португальский "Спортинг".

Полуфинальные встречи состоятся 2 мая. Финал и матч за бронзовые медали пройдут 4 мая.

Алматинский "Кайрат" вышел в Финал четырех впервые с 2021 года. На счету команды из южной столицы Казахстана два титула Лиги чемпионов (2013, 2015).

Два последних розыгрыша европейского клубного футзального турнира выиграла испанская "Пальма".

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