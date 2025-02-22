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Футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов

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Футзал
Футзал. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Стал известен соперник алматинского футзального клуба "Кайрат" по полуфинальному матчу Лиги чемпионов, который пройдет в мае во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Финал четырех пройдет на паркете "Антарес Арены" во французском городе Ле-Мане. В первом полуфинале алматинский "Кайрат" сыграет против испанской "Картахены".

В другом матче за путевку в финал поборются еще один испанский коллектив "Пальма" и португальский "Спортинг".

Полуфинальные встречи состоятся 2 мая. Финал и матч за бронзовые медали пройдут 4 мая.

Алматинский "Кайрат" вышел в Финал четырех впервые с 2021 года. На счету команды из южной столицы Казахстана два титула Лиги чемпионов (2013, 2015).

Два последних розыгрыша европейского клубного футзального турнира выиграла испанская "Пальма".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222970-futzalnyy-kayrat-uznal-sopernika-po-polufinalu-ligi-chempionov/