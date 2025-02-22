Казахстанские лучники завоевали три серебра на Кубке Азии

Представители национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука отметились тремя серебряными наградами на первом этапе Кубка Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет спорта РК.

На первом этапе Кубка Азии 2025 года, котоырй в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), сборная Казахстана по стрельбе из лука отметилась тремя серебряными медалями в различных дисциплинах.

Второе место в личном зачете заняла Роксана Юнусова. Также в командной дисциплине с блочным луком в женском разряде Юнусова совместно с Викторией Лян и Аружан Жексенбиновой выиграла еще одну медаль аналогичного достоинства.

Виктория Лян стала серебряной медалисткой в смешанной командной дисциплине с блочным луком. Она в тандеме с Андреем Тютиным завоевала второе место на этапе Кубка Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.