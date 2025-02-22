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Казахстанский гимнаст Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира в Германии

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Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский гимнаст показал лучший результат в вольных упражнениях. В финальном выступлении Милад Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место на этапе Кубка мира в немецком городе Котбусе.

Серебряным призером стал представитель Японии Кацуки Минами. На ЭКМ в Германии он набрал 13,666 балла. Замкнул тройку лучших итальянский гимнаст Никколо Вануччи. За свое выступление он набрал 13,533 очка.

Этап Кубка мира в немецком городе Котбусе стартовал 20 февраля, он стал первым турниром в календаре спортивных гимнастов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222960-kazahstanskiy-gimnast-milad-karimi-stal-pobeditelem-etapa-kubka-mira-v-germanii/