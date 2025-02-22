Казахстанская конькобежка заняла шестое место на этапе Кубка мира

Представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Силаева вошла в топ-6 на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила на дистанции 500 метров в сильнейшем дивизионе. С результатом 38,36 секунды она заняла шестое место, уступив 0,28 секунды американке Эрин Джексон, которая одержала победу. Серебро выиграла нидерландка Сюзанне Схюлтинг (+0,09), бронзу — полька Кая Земек-Ногал (+0,23).

Другие казахстанцы выступили в дивизионе В — втором по силе. Там Евгений Кошкин выиграл забег на дистанции 500 метров. Еще один казахстанец Алтай Жардембекулы занял пятое место.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Польше продлится до 23 февраля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.