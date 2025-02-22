Сборная Казахстана по велотреку попала на пьедестал чемпионата Азии

В Нилае (Малайзия) стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке. Мужская сборная Казахстана попала на подиум в гонке преследования, передает корреспондент NUR.KZ.

В данной дисциплине страну представляли Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Дмитрий Носков и Алишер Жумакан. Сборная Казахстана показала результат 3 минуты 59,215 секунды. Как информирует Министерство туризма и спорта РК, это новый рекорд страны.

Победу в командной гонке преследования одержали представители Южной Кореи. Серебро выиграла сборная Японии.

Это первая медаль казахстанцев на нынешнем турнире. Чемпионат Азии по велоспорту на треке продлится до 27 февраля включительно.

Напомним, ранее в феврале прошел аналогичный турнир по велоспорту на шоссе, где казахстанцы отметились двумя золотыми медалями.

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