Поражением завершился матч сборной Казахстана в отборе на Кубок Азии

Мужская национальная сборная Казахстана по баскетболу потерпела поражение в домашнем матче квалификации на Кубок Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанских баскетболистов по отборочному матчу группы Е была сборная Катара. Встреча проходила на домашнем паркете столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершилась со счетом 71:92.

Подопечные Тиграна Гекчяна уступили по ходу всех четырех отрезков.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист БК "Астана" Вадим Щербак, который набрал 13 очков.

Следующую игру "Степные волки" проведут также на домашнем паркете против национальной команды Ирана 24 февраля. Старт встречи назначен на 20:00 по местному времени.

Напомним, Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии с 5-го по 17-е августа 2025 года.

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