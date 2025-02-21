Казахстанская фигуристка Самоделкина стала восьмой в короткой программе на чемпионате четырех континентов

Действующая чемпионка Казахстана в женском одиночном катании Софья Самоделкина начала выступление на чемпионате четырех континентов, передает корреспондент NUR.KZ.

В короткой программе спортсменка продемонстрировала каскад из тройных лутца и тулупа, а также сольные двойной аксель и тройной флип. За свой прокат Самоделкина получила 63,98 балла, что стало для нее лучшим результатом в сезоне. Казахстанка заняла промежуточное восьмое место.

Лидером стала Ким Чхэ Ён из Южной Кореи, которая установила личный рекорд в короткой программе (74,02). Вторую позицию занимает японка Монэ Тиба (71,20), третьей идет американка Сара Эверхардт (67,36).

Еще одна казахстанка София Фарафонова допустила грубую ошибку и осталась без одного из прыжковых элементов. Набрав 42,02 балла, она заняла 19-е место.

Окончательное распределение позиций произойдет по итогам произвольной программы, которая назначена на воскресенье, 23 февраля. Напомним, чемпионат четырех континентов проходит в Сеуле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.