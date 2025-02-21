41-летняя фигуристка выиграла медаль чемпионата четырех континентов

На чемпионате четырех континентов 2025 года по фигурному катанию, который проходит в Селу, разыгран первый комплект медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу определились призеры среди спортивных пар. Казахстан в этой дисциплине не был представлен.

Победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, которые показали лучшие результаты и в короткой, и в произвольной программах. Суммарно они набрали 217,32 балла.

Серебро выиграли победители прошлогоднего турнира Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (210,92) из Канады. Отметим, что партнерше из этого дуэта 41 год — она одна из самых возрастных действующих фигуристок.

Бронзовыми призерами стали другие представители Канады — Лия Перейра и Трент Мишо (198,40). Узбекистанцы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, которые недавно выиграли Азиаду-2025, заняли восьмое место.

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