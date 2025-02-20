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Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал лидером после короткой программы на чемпионате четырех континентов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг мужчины-одиночники начали выступление на турнире в южнокорейском Сеуле.

Шайдоров в короткой программе продемонстрировал каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп. За все элементы фигурист получил положительные надбавки от судей. В итоге он набрал 94,73 балла и стал промежуточным лидером соревнований.

Второе место по итогам короткой программы занял американец Джимми Ма (82,52), третье — японец Казуки Томоно (79,84). Еще один казахстанец Диас Жиренбаев замкнул топ-20 (52,97).

Всего на короткую программу вышли 22 фигуриста. Все они квалифицировались в произвольную, по итогам которой произойдет окончательное распределение мест.

Напомним, ранее в ритм-танце на чемпионате четырех континентов выступили казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222436-kazahstanskiy-figurist-shaydorov-vyigral-korotkuyu-programmu-na-chempionate-chetyreh-kontinentov/