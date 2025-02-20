Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал лидером после короткой программы на чемпионате четырех континентов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг мужчины-одиночники начали выступление на турнире в южнокорейском Сеуле.

Шайдоров в короткой программе продемонстрировал каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп. За все элементы фигурист получил положительные надбавки от судей. В итоге он набрал 94,73 балла и стал промежуточным лидером соревнований.

Второе место по итогам короткой программы занял американец Джимми Ма (82,52), третье — японец Казуки Томоно (79,84). Еще один казахстанец Диас Жиренбаев замкнул топ-20 (52,97).

Всего на короткую программу вышли 22 фигуриста. Все они квалифицировались в произвольную, по итогам которой произойдет окончательное распределение мест.

Напомним, ранее в ритм-танце на чемпионате четырех континентов выступили казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.

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