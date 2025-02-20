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Казахстанские фигуристы не вошли в топ-10 после ритм-танца на чемпионате четырех континентов

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Казахстанские фигуристы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев
Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В южнокорейском Сеуле стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2025 года. Первыми Казахстан представили танцоры, передает корреспондент NUR.KZ.

Единственный дуэт от страны в танцах на льду — Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев, которые заняли пятое место на недавней Азиаде.

На чемпионате четырех континентов казахстанцы за ритм-танец получили 49,40 балла и заняли промежуточное 13-е место, опередив только представителей Мексики.

Лидерами стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (87,22). Вторую позицию пока занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (86,21), третьими идут еще одни канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (82,86).

Все 14 дуэтов квалифицировались в произвольный танец, по результатам которого определится итоговая турнирная таблица.

Чемпионат четырех континентов, в котором принимают участие спортсмены из стран за пределами Европы, завершится 23 февраля. Казахстан также представят по два фигуриста в женском и мужском одиночном катании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222349-kazahstanskie-figuristy-ne-voshli-v-top-10-posle-ritm-tanca-na-chempionate-chetyreh-kontinentov/