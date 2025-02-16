Казахстанский дзюдоист стал призером этапа Grand Slam в Баку

В столице Азербайджана Баку завершился этап международной серии Grand Slam по дзюдо. Сборная Казахстана выиграла одну медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований на пьедестал почета в весовой категории свыше 100 килограммов поднялся Ерасыл Кажыбаев. Он оспаривал бронзу в противостоянии с грузином Сабой Инанеишвили и одержал победу в дополнительное время.

Чемпионом в этом дивизионе стал японец Хьега Ота, который в финале одолел россиянина Тамерлана Башаева, выступавшего в нейтральном статусе.

Кажыбаеву 30 лет, он второй раз в карьере взял медаль серии Grand Slam. Ранее спортсмен также выиграл бронзу в Баку в 2023 году.

На минувшем турнире никто из других казахстанцев не смог дойти до полуфинальной стадии. Следующий этап Grand Slam пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 2 марта.

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