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Казахстанские биатлонистки не попали в гонку преследования на чемпионате мира

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Казахстанская биатлонистка Айша Ракишева
Айша Ракишева. Фото: Grega Valancic/VOIGT/Getty Images

Женская сборная Казахстана по биатлону не смогла получить квоты в гонку преследования на чемпионате мира 2025 года в швейцарском Ленцерхайде, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу на турнире состоялась первая личная гонка — женский спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Казахстан представляли Галина Вишневская-Шепоренко и Айша Ракишева. Некоторые лидеры национальной команды пока не прибыли на чемпионат мира, так как выступали на Азиатских играх.

В итоге Ракишева с четырьмя промахами показала 85-й результат. Вишневская-Шепоренко трижды ошиблась на стрельбище и расположилась строчкой ниже. Обе казахстанки проиграли лидеру около пяти минут и не квалифицировались в гонку преследования, куда попали спортсменки из топ-60.

Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах. Серебро выиграла немка Франциска Пройс (+9,8 секунды), которая также один раз ошиблась на огневых рубежах. Тройку призеров замкнула финка Суви Минккинен (+10,0), отстрелявшаяся без промахов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220948-kazahstanskie-biatlonistki-ne-popali-v-gonku-presledovaniya-na-chempionate-mira/