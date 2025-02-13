"Астана" проиграла самой титулованной российской команде в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел выездное поражение от российского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в Москве. Хозяева одержали победу со счетом 118:77, выиграв первые три четверти. В заключительном отрезке гости оказались сильнее, но этого не хватило для итогового успеха.

Самым результативным на площадке стал американский легкий форвард "Астаны" Дэниэл Утоми, который набрал 21 очко. Также в его активе два подбора и три голевые передачи.

Поражение стало для казахстанской команды четвертым подряд в Единой лиге ВТБ. Всего в нынешнем сезоне "Астана" выиграла один матч и уступила в 31-м.

Следующую встречу в турнире столичный клуб проведет 1 марта. На выезде астанчане сыграют с санкт-петербургским "Зенитом".

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