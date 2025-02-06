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"Астана" потерпела второе подряд поражение в Единой лиге ВТБ

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Российский баскетболист Григорий Мотовилов
Григорий Мотовилов. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольная "Астана" на выезде проиграла екатеринбургскому "Уралмашу" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в России и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 99:58. "Уралмаш" выиграл все четыре четверти.

Самым результативным на площадке стал американский форвард екатеринбургской команды Хэйден Далтон, набравший 17 очков. У "Астаны" лидером по этому показателю оказался легкий форвард из США Дэниэл Утоми, в активе которого 16 очков.

Поражение стало для "Астаны" вторым подряд. Всего столичная команда выиграла один матч из 30, а в других уступила. Астанчане замыкают турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Следующую встречу казахстанская команда проведет 9 февраля на домашнем паркете против российского "Локомотива-Кубани" (Краснодар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218617-astana-poterpela-vtoroe-podryad-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/