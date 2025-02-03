Рекордным триумфом завершился мужской чемпионат мира по гандболу

Мужская сборная Дании четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу и обновила рекорд по продолжительности титульной серии, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в Осло. Датчане обыграли сборную Хорватии со счетом 32:26.

Самым результативным гандболистом финала стал Матиас Гидсель, забросивший десять мячей. Правый крайний скандинавской команды с 74 голами выиграл гонку бомбардиров турнира.

Мужская сборная Дании четвертый раз подряд стала чемпионом мира. Она не уступает титул с 2019 года. Ранее ни одна команда не могла выиграть чемпионат мира более двух раз кряду.

Бронзовыми призерами минувшего турнира стали французы. В матче за третье место они одержали победу над португальцами со счетом 35:34.

Сборная Казахстана не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

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