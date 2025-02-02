Казахстанская конькобежка выиграла третью медаль на этапе юниорского Кубка мира

В итальянском Коллальбо завершился третий этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту. Сборная Казахстана в воскресенье выиграла еще одну медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований Алина Дауранова поднялась на вторую ступень пьедестала на дистанции 500 метров в категории "нео-сеньоры", где выступают атлеты, родившиеся в период с 1 июля 2000 года по 30 июня 2008 года. Спортсменка проиграла только венгерке Ханне Биро.

Еще одна казахстанка Алена Лифатова в этой дисциплине остановилась в шаге от пьедестала. Мария Кузнецова заняла пятое место.

Кроме того, Лифатова замкнула пятерку сильнейших на дистанции 1500 метров. А у мужчин лучший результат из казахстанцев показал Дмитрий Бичуркин, который занял четвертое место на 500-метровке среди нео-сеньоров.

Отметим, что Дауранова суммарно выиграла три медали на этапе в Италии. В субботу она стала чемпионкой на дистанции 1000 метров и в командном спринте вместе с Лифатовой и Ариной Ильященко.

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