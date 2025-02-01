Баскетбольная "Астана" потерпела поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московской команды "МБА", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем паркете "Астаны" на "Велотреке Сарыарка" и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 61:87.

Астанинские баскетболисты смогли вырвать победу только в третьей четверти, в остальных отрезках счет был в пользу гостей (13:23, 10:19, 24:20, 14:25).

Самым результативным игроком в составе "Астаны" стал Григорий Мотовилов, в его активе 14 очков.

Это стало первым поражением столичного коллектива после первой победы в текущем сезоне, которую отечественные спортсмены одержали в предыдущем матче.

На данный момент подопечные Глеба Плотникова набрали 30 очков и располагаются на последнем 12-м месте в таблице Единой лиги ВТБ.

Следующую встречу казахстанская команда проведет на выезде против екатеринбургского "Уралмаша" 6 февраля.

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