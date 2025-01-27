Впервые в сезоне: казахстанские конькобежки выиграли медаль Кубка мира

Женская сборная Казахстана по конькобежному спорту попала на пьедестал этапа Кубка мира, который прошел в канадском Калгари, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований спортсменки выступили в командном спринте. Казахстан представляли Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.

Национальная команда показала третий результат, уступив только канадкам и полькам. Это первая медаль сборной Казахстана в нынешнем сезоне Кубка мира по конькобежному спорту. Ранее отечественные спортсмены попадали в топ-3 только во втором по силе дивизионе.

В мужском командном спринте сборная Казахстана в составе Никиты Важенина, Артура Галиева и Алтая Жардембекулы была дисквалифицирована. Победу одержали американцы, серебро выиграли нидерландцы, бронзу — поляки.

Напомним, на этапе в Калгари Кристина Силаева остановилась в шаге и от личной медали. До бронзы ей не хватило 0,01 секунды.

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