Казахстанский конькобежец с рекордом выиграл забег на этапе Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин выиграл забег на этапе Кубка мира в канадском Калгари, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительный день соревнований атлет выступил на дистанции 500 метров в дивизионе В — втором по силе. Кошкин показал результат 34,39 секунды, что стало его личным рекордом.
Казахстанец выиграл забег и получил 28 очков в общий зачет Кубка мира. Еще один отечественный спортсмен Никита Важенин занял 19-е место.
На аналогичной женской дистанции в дивизионе В казахстанские конькобежки остались за пределами топ-25. При этом Дарья Важенина и Инесса Шумекова, занявшие 27-е и 28-е позиции соответственно, также установили личные рекорды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2215269-kazahstanskiy-konkobezhec-s-rekordom-vyigral-zabeg-na-etape-kubka-mira/