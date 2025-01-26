Баскетбольная "Астана" до 27 матчей увеличила серию поражений в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в выездном матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником столичного коллектива в выездном матче стал российский клуб "Пари Нижний Новгород". Встреча прошла на паркете стадиона "Нагорный" и завершилась победой хозяев площадки со счетом 66:62.
Первую четверть команды завершили с ничейным счетом 16:16. Во втором отрезке российский клуб с большим отрывом ушел вперед - 22:10. В третьей десятиминутке "Астана" перехватила преимущество и завершила ее со счетом 17:13. В заключительной четверти казахстанская команда также была лидером (19:15), но для итоговой победы этого не хватило.
Самым результативным игроком матча в составе "Астаны" стал Узодинма Утоми, который набрал 29 очков.
На данный момент подопечные Глеба Плотникова занимают последнее место в таблице Единой лиги ВТБ.
Следующую встречу астанинский клуб проведет на домашнем паркете "Велотрека Сарыарка" 29 января против "Самары".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2215259-basketbolnaya-astana-uvelichila-seriyu-porazheniy-do-27-matchey-v-edinoy-lige-vtb/