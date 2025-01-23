Сборная Казахстана завоевала вторую медаль в шорт-треке на Универсиаде-2025

Казахстанские шорт-трекисты завоевали бронзовую медаль на Всемирной зимней Универсиаде 2025 года в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана в заключительный день соревнований выступала в эстафете на 5000 метров. Команда в составе Динмухаммедалдияра Тажибая, Санжара Жанысова, Айбека Темирхана, Алишера Абулкатимова и Валерия Клименко показала время в 7 минут и 3,776 секунды. Это позволило отечественным спортсменам занять третье место на Универсиаде-2025.

Чемпионами соревнований на дистанции 5000 метров стали представители Китая (6 минут и 57,044 секунды). Серебряные медали завоевали шорт-трекисты из Японии (6 минут и 57,327 секунды).

Это вторая медаль казахстанских шорт-трекистов. Ранее отечественная команда стала бронзовым призерам в смешанной командной эстафете.

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