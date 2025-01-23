Один из лучших результатов в истории: Казахстан вошел в топ-7 по числу медалей на Универсиаде-2025

В Италии завершилась соревновательная программа зимней Универсиады 2025 года. Студенческая сборная Казахстана показала один из лучших результатов в своей истории, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований отечественная команда пополнила медальную копилку бронзой. Третьими в мужской эстафете стали шорт-трекисты.

В итоге Универсиаду-2025 сборная Казахстана завершила с тремя золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами. Это позволило команде занять 12-е место в общем зачете, который выиграла Франция с 18 медалями высшей пробы.

По суммарному количеству наград (14) Казахстан замкнул семерку сильнейших. Больше медалей на зимней Универсиаде (36) национальная студенческая команда выиграла только в Алматы-2017.

Следующие аналогичные мультиспортивные соревнования пройдут через два года. Страна-хозяйка Универсиады-2027 пока не определена, ранее сообщалось, что турнир может вновь принять Алматы.

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