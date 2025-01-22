Казахстанские шорт-трекисты завоевали бронзовую медаль на Универсиаде-2025

Сборная Казахстана по шорт-треку заняла третье место в смешанной эстафете на Всемирной Универсиаде в итальянском Турине, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Союза конькобежцев РК.

Команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров. Отечественные спортсмены показали время 2 минуты и 44.815 секунды, что позволило им расположиться на третьем месте Всемирной Универсиады.

Сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай.

Чемпионами смешанной эстафеты стали представители Южной Кореи. Серебряную медаль соревнований завоевали шорт-трекисты из Китая.

На данный момент у Казахстана на Всемирной Универсиаде 13 медалей (3 золота, 4 серебра и 6 бронз).

Соревнования в итальянском Турине продлятся до 26 января.

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