Казахстанские шорт-трекисты завоевали бронзовую медаль на Универсиаде-2025

Сборная Казахстана по шорт-треку заняла третье место в смешанной эстафете на Всемирной Универсиаде в итальянском Турине, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Союза конькобежцев РК.
Команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров. Отечественные спортсмены показали время 2 минуты и 44.815 секунды, что позволило им расположиться на третьем месте Всемирной Универсиады.
Сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай.
Чемпионами смешанной эстафеты стали представители Южной Кореи. Серебряную медаль соревнований завоевали шорт-трекисты из Китая.
На данный момент у Казахстана на Всемирной Универсиаде 13 медалей (3 золота, 4 серебра и 6 бронз).
Соревнования в итальянском Турине продлятся до 26 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2214258-kazahstanskie-short-trekisty-zavoevali-bronzovuyu-medal-na-universiade-2025/