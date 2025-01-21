"Астана" упустила преимущество и потерпела 26-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" проиграл красноярскому "Енисею" и продлил серию поражений в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в столице Казахстана на арене велотрека "Сарыарка". Российская команда одержала победу со счетом 78:63.

При этом хозяева забрали первые две четверти и вели по итогам первой половины встречи с преимуществом в девять очков.

Самым результативным на площадке стал американский защитник "Енисея" Виктор Сэндерс. В его активе 18 очков.

Лидером "Астаны" по этому показателю стал легкий форвард Узодинма Утоми. Представитель США набрал 15 очков.

Серия поражений казахстанской команды продлилась до 26 матчей. Астанчане не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

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