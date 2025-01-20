Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские биатлонисты вошли в топ-10 на Универсиаде-2025

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Владислав Киреев
Владислав Киреев. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На Всемирной Универсиаде 2025 года в итальянском Турине продолжаются соревнования среди биатлонистов в различных дисциплинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 20 января, биатлонисты соревновались в гонке преследования на 12,5 километров. На дистанцию вышли 42 спортсмена, среди которых четыре представителя Казахстана.

Лучший результат показал Никита Акимов, который пришел к финишу пятым. Он зафиксировал время 39 минут и 8 сотых секунды.

Сразу за ним финишировал Владислав Киреев. Его результат 39 минут и 23 сотых секунды.

Кирилл Бауер (40:14,7) и Ержанат Куандык (40:37,2) заняли 9-е и 11-е место соответственно.

Чемпионом на данной дистанции стал украинский биталонист Богдан Борковский (37:48,9). Серебряным призером стал еще один представитель Украины Степан Супрун (38:17,8). Замкнул тройку лидеров француз Пауль Фонтане (38:22,2).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2213286-kazahstanskie-biatlonisty-voshli-v-top-10-na-universiade-2025/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie