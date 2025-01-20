Казахстанские биатлонисты вошли в топ-10 на Универсиаде-2025

На Всемирной Универсиаде 2025 года в итальянском Турине продолжаются соревнования среди биатлонистов в различных дисциплинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 20 января, биатлонисты соревновались в гонке преследования на 12,5 километров. На дистанцию вышли 42 спортсмена, среди которых четыре представителя Казахстана.

Лучший результат показал Никита Акимов, который пришел к финишу пятым. Он зафиксировал время 39 минут и 8 сотых секунды.

Сразу за ним финишировал Владислав Киреев. Его результат 39 минут и 23 сотых секунды.

Кирилл Бауер (40:14,7) и Ержанат Куандык (40:37,2) заняли 9-е и 11-е место соответственно.

Чемпионом на данной дистанции стал украинский биталонист Богдан Борковский (37:48,9). Серебряным призером стал еще один представитель Украины Степан Супрун (38:17,8). Замкнул тройку лидеров француз Пауль Фонтане (38:22,2).

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