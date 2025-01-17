Казахстанский лыжник не смог попасть на пьедестал Универсиады-2025

Представители сборной Казахстана по лыжным гонкам выступили в классическом спринте на Универсиаде в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.
По итогам квалификационных забегов среди мужчин в 30-ку лучших пробились трое казахстанцев Ильяс Исабек, Святослав Матасов и Султан Базарбеков.
Отечественные лыжники дошли до полуфинальной стадии, из которой в решающий финальный забег смог выйти только Ильяс Исабек.
К финишу казахстанский спортсмен пришел пятым, уступив первой четверке лыжников чуть больше секунды.
Чемпионом данной дисциплины стал швейцарский спортсмен Нолан Гертш, который установил результат в 2 минуты и 2,98 секунды.
Что касается представительниц женской сборной, то отечественные спортсменки не смогли пробиться дальше квалификации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212673-kazahstanskiy-lyzhnik-ne-smog-popast-na-pedestal-universiady-2025/