Казахстанский лыжник не смог попасть на пьедестал Универсиады-2025

Представители сборной Казахстана по лыжным гонкам выступили в классическом спринте на Универсиаде в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам квалификационных забегов среди мужчин в 30-ку лучших пробились трое казахстанцев Ильяс Исабек, Святослав Матасов и Султан Базарбеков.

Отечественные лыжники дошли до полуфинальной стадии, из которой в решающий финальный забег смог выйти только Ильяс Исабек.

К финишу казахстанский спортсмен пришел пятым, уступив первой четверке лыжников чуть больше секунды.

Чемпионом данной дисциплины стал швейцарский спортсмен Нолан Гертш, который установил результат в 2 минуты и 2,98 секунды.

Что касается представительниц женской сборной, то отечественные спортсменки не смогли пробиться дальше квалификации.

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