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Сборная Казахстана остановилась в двух секундах от медали на Универсиаде-2025

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Казахстанская биатлонистка Полина Егорова
Полина Егорова. Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

В итальянском Турине продолжаются соревнования в биатлоне в рамках Универсиады 2025 года. В очередной день был разыгран комплект медалей в смешанной одиночной эстафете, передает корреспондент NUR.KZ.

На дистанцию вышли дуэты от 17 команд.

Казахстан представляли Полина Егорова и Никита Акимов. К финишу отечественные атлеты пришли четвертыми, зафиксировав время в 40 минут 17.8 секунды. Они зашли на один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах.

На 2,1 секунды Егорова и Акимов отстали от польских спортсменов Анны Недзы-Кубинец и Якуба Потонца, которые выиграли бронзу (40:15.7).

Чемпионами смешанной одиночной эстафеты стали биатлонисты из Украины Александра Меркушина и Сергей Супрун. Они показали результат 39 минут 52.5 секунды.

Серебряными призерами стали представители Чехии Сватава Микискова и Петр Хак (40:09.2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212295-kazahstan-ostanovilsya-v-shage-ot-medali-na-universiade-2025/

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