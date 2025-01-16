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"Астана" потерпела 25-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ

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Казахстанский баскетболист Аскар Майдекин
Аскар Майдекин. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетболисты "Астаны" потерпели очередное поражение и остаются без побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда сыграла на выезде с казанским УНИКСом. Матч завершился победой хозяев со счетом 104:57. Они выиграли все четыре четверти.

Самым результативным на площадке стал легкий форвард российской команды Девон Акун-Перселл. Американец набрал 21 очко.

У "Астаны" лучшим по этом показателю стал американец Узодинма Утоми, который также выступает на позиции легкого форварда. Он набрал 16 очков.

На данный момент казахстанская команда проиграла все 25 матчей в сезоне Единой лиги ВТБ и замыкает турнирную таблицу. Следующую встречу "Астана" проведет 21 января, когда примет красноярский "Енисей".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212091-astana-poterpela-25-e-podryad-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/

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