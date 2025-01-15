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Казахстанские лыжники не смогли финишировать в топ-10 Универсиады-2025

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Казахстанский лыжник Святослав Матасов
Святослав Матасов. Фото: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

На Универсиаде в итальянском Турине стартовали соревнования среди лыжников на разные дистанции, в числе которых выступили казахстанские спортсмены, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 15 января, прошли соревнования среди лыжников на дистанции 10 километров среди мужчин и женщин.

От казахстанской сборной участие принимали 12 спортсменов, которые финишировали во второй десятке. Среди мужчин лучший результат показал Султан Базарбеков, который пришел к финишу 19-м. Ернур Бексултан завершил соревнования на 32-й позиции, следом за ним финишировал Амиргали Муратбеков. Нартай Турлыбекулы и Ильяс Исабек заняли 40-ю и 42-ю строчку соответственно.

Казахстанец Святослав Матасов не смог финишировать на данной дистанции.

Среди женщин Асем Жумагазиева завершила забег на 19-м месте, Лаура Киныбаева на 36-м, Анастасия Ротова на 42-м, Елизавета Толмачева на 55-м и Мария Геращенко на 56-м, а Алеся Бочкарева не смогла финишировать на данной дистанции.

Напомним, Универсиада в Италии продлится до 23 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2211854-kazahstanskie-lyzhniki-ne-smogli-finishirovat-v-top-20-universiady-2025/

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