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Казахстанские биатлонистки вошли в топ-25 на Универсиаде-2025

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Казахстанская биатлонистка Полина Егорова
Полина Егорова. Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

В Италии завершились соревнования в биатлоне на дистанции 12,5 километров среди женщин в рамках Универсиады, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстана на данных соревнованиях представили четыре спортсменки. Всего же на дистанцию вышли 47 биатлонисток.

Лучший результат среди отечественных атлетов показала Полина Егорова. Она пришла к финишу 11-й. Три другие представительницы республики завершили выступление в третьей десятке. Так, Алина Скрипкина расположилась на 21-м месте, Милана Генева на 23-м, а Айша Ракишева закрепилась на 25-й строчке.

Победительницей забега на 12,5 километров стала французская биатлонистка Ноэми Ремони.

Ранее, представители мужской команды по биатлону завершили выступление на дистанции 15 километров на Универсиаде, которая в эти дни проходит в итальянском Торино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2211618-kazahstanskie-biatlonistki-voshli-v-top-25-na-universiade-2025/

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