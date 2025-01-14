Казахстанские биатлонистки вошли в топ-25 на Универсиаде-2025

В Италии завершились соревнования в биатлоне на дистанции 12,5 километров среди женщин в рамках Универсиады, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстана на данных соревнованиях представили четыре спортсменки. Всего же на дистанцию вышли 47 биатлонисток.

Лучший результат среди отечественных атлетов показала Полина Егорова. Она пришла к финишу 11-й. Три другие представительницы республики завершили выступление в третьей десятке. Так, Алина Скрипкина расположилась на 21-м месте, Милана Генева на 23-м, а Айша Ракишева закрепилась на 25-й строчке.

Победительницей забега на 12,5 километров стала французская биатлонистка Ноэми Ремони.

Ранее, представители мужской команды по биатлону завершили выступление на дистанции 15 километров на Универсиаде, которая в эти дни проходит в итальянском Торино.

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