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Баскетбольная "Астана" продлила серию поражений до 24 матчей в Единой лиге ВТБ

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БК "Астана"
БК "Астана". Фото: pbcastana.kz

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел выездное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды в рамках выездного матча стал саратовский "Автодор". Встреча проходила во Дворце спорта "Кристалл" и завершилась победой хозяев площадки со счетом - 106:64.

Подопечные Глеба Плотникова проиграли по ходу всех четырех четвертей (13:31, 16:26, 20:26, 15:23).

Самым результативным игроком в составе столичного коллектива стал Аскар Майдекин. В его активе 16 очков и 4 подбора.

Для "Астаны" это 24-е поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Баскетболисты казахстанской команды не одержали ни одной победы со старта сезона 2024-2025.

Следующую встречу астанинский клуб проведет также на выезде 15 января против казанского "Уникса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2210816-basketbolnaya-astana-prodlila-seriyu-porazheniy-do-24-matchey-v-edinoy-lige-vtb/

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