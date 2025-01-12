Баскетбольная "Астана" продлила серию поражений до 24 матчей в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел выездное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды в рамках выездного матча стал саратовский "Автодор". Встреча проходила во Дворце спорта "Кристалл" и завершилась победой хозяев площадки со счетом - 106:64.

Подопечные Глеба Плотникова проиграли по ходу всех четырех четвертей (13:31, 16:26, 20:26, 15:23).

Самым результативным игроком в составе столичного коллектива стал Аскар Майдекин. В его активе 16 очков и 4 подбора.

Для "Астаны" это 24-е поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Баскетболисты казахстанской команды не одержали ни одной победы со старта сезона 2024-2025.

Следующую встречу астанинский клуб проведет также на выезде 15 января против казанского "Уникса".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.