Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей команды мира

Национальная сборная Казахстана по футзалу стала номинантом на звание лучшей команды мира 2024 года по версии Futsal Planet, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.

В номинации помимо Казахстана представлены еще девять мужских национальных сборных. В списке на лучшую команду 2024 года представлены Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд, Украина и Казахстан.

Отметим, в рейтинге УЕФА подопечные Рикардо Пауло Кака располагаются на втором месте, уступая лидерство лишь сборной Португалии, которая является экс-чемпионом мирового первенства.

На минувшем чемпионате мира в Узбекистане обе команды встречались в рамках матча стадии 1/8-й, в котором победу одержал казахстанский коллектив.

На данный момент сборная Казахстана принимает участие в отборочном цикле на Евро-2026. Отечественные футзалисты уже одержали одну победу и завершили один матч вничью.

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