Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей команды мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Национальная сборная Казахстана по футзалу стала номинантом на звание лучшей команды мира 2024 года по версии Futsal Planet, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.

В номинации помимо Казахстана представлены еще девять мужских национальных сборных. В списке на лучшую команду 2024 года представлены Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд, Украина и Казахстан.

Отметим, в рейтинге УЕФА подопечные Рикардо Пауло Кака располагаются на втором месте, уступая лидерство лишь сборной Португалии, которая является экс-чемпионом мирового первенства.

На минувшем чемпионате мира в Узбекистане обе команды встречались в рамках матча стадии 1/8-й, в котором победу одержал казахстанский коллектив.

На данный момент сборная Казахстана принимает участие в отборочном цикле на Евро-2026. Отечественные футзалисты уже одержали одну победу и завершили один матч вничью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2208642-sbornaya-kazahstana-nominirovana-na-zvanie-luchshey-komandy-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie