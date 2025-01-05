"Все видят, как мы стараемся": игрок "Астаны" прокомментировал выступление команды в Единой лиге ВТБ

Тяжелый форвард столичного баскетбольного клуба "Астана" Сардал Абашидзе рассказал корреспонденту NUR.KZ об итогах домашнего матча против "ЦСКА" в Единой лиге ВТБ.

Сегодня, 5 января, "Астана" проводила первый домашний матч в 2025 году против московского "ЦСКА", в котором уступила. Для команды это стало 23-м поражением в сезоне Единой лиге ВТБ.

Баскетболист столичной команды отметил ключевой момент, который повлиял на такой результат в матче с одним из лидеров в лиге.

"На самом деле начали плохо. Всю игру вели они и тяжело было подстроиться под их высокий темп. Необходимо было увеличивать скорость. В целом, мы могли больше показать, но общую базу мы сделали.

В заключительной четверти очень хорошо сыграли. Что на это повлияло?

Я если честно не знаю, но у нас почти 22 потери. Будем продолжать работать над этим моментом и не совершать такие ошибки для более качественных атак, - заявил Абашидзе.

Столичный коллектив на данный момент испытывает сложную ситуацию с травмированными игроками. Почти половина состава "Астаны" продолжает восстановление от разных повреждений. Главный тренер астанинского клуба Глеб Плотников старается активно подключать молодежь к играм в Единой лиге ВТБ.

Какая сейчас ситуация с травмированными игроками?

Наши игроки до сих пор восстанавливаются. У нас сейчас Галин Смит с коленом. Не знаем будет ли он играть с "Автодором" следующую игру, Ти Джей также на травме. Сейчас Даниил Походяев тоже на травме, у него стопа.

Какая атмосфера в команде?

У нас хорошая атмосфера в команде. Тренер всегда поддерживает, какие бы проблемы не были всегда идет понимание от него. Все то, что мы здесь на паркете показываем это уже мы. Тренировочный процесс проходит идеально. Все видят, как мы стараемся. Просто на данный момент не хватает игроков.

Как относитесь к критике команды в этом сезоне?

Это мнение людей. Тяжело спорить, когда тебя сравнивают с ЦСКА. Если бы наш соперник был с нижней части таблицы то можно было бы что-то ответить. Мы можем выиграть. Нам необходимо собраться и показать всю нашу силу и свою игру", - подытожил Сардал.

Следующую игру баскетбольная "Астана" проведет на выезде 12 января против саратовского "Автодора".

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