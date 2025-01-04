Казахстанка завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию

Представительница юниорской сборной Казахстана по фехтованию на рапире София Актаева стала победительницей этапа Кубка мира в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В Объединенных арабских эмиратах в городе Фуджейре завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров.

Казахстанская спортсменка София Актаева в финале одержала победу над рапиристкой из Китая Яжихэ Тэ. Противостояние прошла в упорной борьбе и завершилось со счетом 15:13 в пользу отечественной фехтовальщицы.

Отметим, 16-летняя Актаева впервые в своей карьере завоевала медаль высшей пробы на этапе Кубка мира. Она также является чемпионкой страны 2022 года в фехтование на рапирах.

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