Казахстанка завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию

Представительница юниорской сборной Казахстана по фехтованию на рапире София Актаева стала победительницей этапа Кубка мира в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В Объединенных арабских эмиратах в городе Фуджейре завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров.
Казахстанская спортсменка София Актаева в финале одержала победу над рапиристкой из Китая Яжихэ Тэ. Противостояние прошла в упорной борьбе и завершилось со счетом 15:13 в пользу отечественной фехтовальщицы.
Отметим, 16-летняя Актаева впервые в своей карьере завоевала медаль высшей пробы на этапе Кубка мира. Она также является чемпионкой страны 2022 года в фехтование на рапирах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2207967-kazahstanka-zavoevala-zoloto-etapa-kubka-mira-po-fehtovaniyu/