Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самый молодой в истории: 18-летний гроссмейстер стал новым чемпионом мира по шахматам

Опубликовано:

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу
Гукеш Доммараджу. Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону и установил новый рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние прошло в Сингапуре. В четверг состоялась заключительная 14-я партия.

Доммараджу в финальной дуэли играл черными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. За три хода до этого при равном эндшпиле Лижэнь допустил значительную ошибку.

В итоге Доммараджу выиграл матч за мировую шахматную корону с общим результатом 7,5-6,5. Он стал вторым чемпионом мира из Индии после Вишванатана Ананда и 18-м по счету.

Кроме того, 18-летний Доммараджу оказался самым молодым обладателем шахматной короны в истории. Он превзошел достижение Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в 22-летнем возрасте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2199884-samyy-molodoy-v-istorii-18-letniy-grossmeyster-stal-novym-chempionom-mira-po-shahmatam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie