Самый молодой в истории: 18-летний гроссмейстер стал новым чемпионом мира по шахматам

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону и установил новый рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние прошло в Сингапуре. В четверг состоялась заключительная 14-я партия.

Доммараджу в финальной дуэли играл черными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. За три хода до этого при равном эндшпиле Лижэнь допустил значительную ошибку.

В итоге Доммараджу выиграл матч за мировую шахматную корону с общим результатом 7,5-6,5. Он стал вторым чемпионом мира из Индии после Вишванатана Ананда и 18-м по счету.

Кроме того, 18-летний Доммараджу оказался самым молодым обладателем шахматной короны в истории. Он превзошел достижение Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в 22-летнем возрасте.

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