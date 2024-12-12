Самый молодой в истории: 18-летний гроссмейстер стал новым чемпионом мира по шахматам

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону и установил новый рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние прошло в Сингапуре. В четверг состоялась заключительная 14-я партия.
Доммараджу в финальной дуэли играл черными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. За три хода до этого при равном эндшпиле Лижэнь допустил значительную ошибку.
В итоге Доммараджу выиграл матч за мировую шахматную корону с общим результатом 7,5-6,5. Он стал вторым чемпионом мира из Индии после Вишванатана Ананда и 18-м по счету.
Кроме того, 18-летний Доммараджу оказался самым молодым обладателем шахматной короны в истории. Он превзошел достижение Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в 22-летнем возрасте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2199884-samyy-molodoy-v-istorii-18-letniy-grossmeyster-stal-novym-chempionom-mira-po-shahmatam/