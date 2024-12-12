Баскетбольная "Астана" потерпела 19-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" продлил серию поражений в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ до 19 матчей, передает корреспондент NUR.KZ.
Очередным соперником команды стал санкт-петербургский "Зенит". Встреча прошла на домашнем паркете российского клуба.
Хозяева одержали победу со счетом 96:59, выиграв все четыре четверти. Самым результативным на площадке стал российский защитник "Зенита" Денис Захаров, набравший 17 очков.
У гостей по 12 очков заработали российский форвард Данила Походяев и американский центровой Галин Смит.
"Астана" проиграла все 19 матчей нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Команда с большим отставанием замыкает турнирную таблицу, занимая 12-е место.
"Зенит" же идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям московскому ЦСКА.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2199248-basketbolnaya-astana-poterpela-19-e-podryad-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/