Баскетбольная "Астана" потерпела 19-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" продлил серию поражений в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ до 19 матчей, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником команды стал санкт-петербургский "Зенит". Встреча прошла на домашнем паркете российского клуба.

Хозяева одержали победу со счетом 96:59, выиграв все четыре четверти. Самым результативным на площадке стал российский защитник "Зенита" Денис Захаров, набравший 17 очков.

У гостей по 12 очков заработали российский форвард Данила Походяев и американский центровой Галин Смит.

"Астана" проиграла все 19 матчей нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Команда с большим отставанием замыкает турнирную таблицу, занимая 12-е место.

"Зенит" же идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям московскому ЦСКА.

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