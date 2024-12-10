Сборная Казахстана по гандболу выиграла бронзу чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по гандболу обыграла Иран в матче за третье место чемпионата Азии 2024 года, который прошел в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие встречи турнира прошли во вторник. Казахстанки в матче за бронзовые медали одержали победу со счетом 28:22, выиграв оба тайма.

Самыми результативными на площадке в составе отечественной команды стали Кристина Радаева и Ирина Хасаханова, которые забросили по семь мячей.

Таким образом, сборная Казахстана второй раз в истории выиграла бронзу женского чемпионата Азии по гандболу. Еще два раза национальная команда брала золото (в 2002 и 2010 годах).

Чемпионками нынешнего розыгрыша стали японки, которые в финале одержали волевую победу над Южной Кореей со счетом 25:24. Это позволило сборной Японии догнать Казахстан по количеству титулов. Остальные 16 турниров выигрывали кореянки.

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